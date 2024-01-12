На Крещение в Челябинске освятят 5 прорубей

В этом году в Челябинске освятят пять прорубей: возле Богоявленского мужского монастыря на озере Смолино, недалеко от храма в честь апостолов Петра и Павла на Шершневском водохранилище, близ храма Всех святых на Шершневском водохранилище, в акватории пляжа «Восточный берег» на Первом озере и на территории гостиничного комплекса «Смолино-парк».