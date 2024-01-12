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На Крещение в Челябинске освятят 5 прорубей

В праздник Крещения Господня 19 января в Челябинске освятят пять прорубей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинскую епархию.
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Источник: Reuters

Крещение входит в число двенадцати основных — двунадесятых — праздников Церкви. В этот день вспоминают, как Иисус Христос, достигнув 30 лет, принял крещение от Иоанна Предтечи в реке Иордан.

В этом году в Челябинске освятят пять прорубей: возле Богоявленского мужского монастыря на озере Смолино, недалеко от храма в честь апостолов Петра и Павла на Шершневском водохранилище, близ храма Всех святых на Шершневском водохранилище, в акватории пляжа «Восточный берег» на Первом озере и на территории гостиничного комплекса «Смолино-парк».

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