Автовладельцев в Челябинске начали штрафовать за помехи мусоровозам

По словам замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, штраф за блокировку проезда мусоровозов для физлиц составит от одной до пяти тысяч рублей, юрлицам за оставленную технику придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.