Автовладельцев в Челябинске начали штрафовать за помехи мусоровозам

Автовладельцев в Челябинске начали штрафовать за брошенные на подъезде к контейнерным площадкам машины. Об этом на аппаратном совещании 12 января сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
По его словам, для назначения штрафа достаточно фотофиксации того, что мусоровоз не смог проехать к бакам, и госномера припаркованного авто.
«На этой неделе уже вынесен первый штраф автовладельцу в размере 5 тысяч рублей», — рассказал Александр Астахов.
По словам замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, штраф за блокировку проезда мусоровозов для физлиц составит от одной до пяти тысяч рублей, юрлицам за оставленную технику придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.