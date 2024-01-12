В жилом доме Перми ученые обнаружили редкую ядовитую многоножку

Ученые отмечают, что многоножки охотятся с помощью яда, но для человека он не опасен. «Многоножки не слишком привлекательны на вид, но не представляют серьезной угрозы для людей. Во время укуса они вводят в жертву яд, который опасен для мелких насекомых, однако совершенно безвреден для человека или домашних питомцев», — сообщается на сайте ПГНИУ. Многоножки-мухоловки распространены, в основном, в теплых краях. На Урале и в Приуралье их ранее встречали только на юге региона.