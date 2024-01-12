«Я про этот билет уже забыла…»: педагог выиграла в лотерею миллион и отдала его маме

— Я выросла в многодетной семье. У меня два старших брата и младшая сестра. Мама работала дояркой. Сейчас ей 54 года, она на пенсии, отец уже умер. А я работаю в Новоцелинной школе педагогом-организатором, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Курилкина. — Не могу сказать, что очень везучая. 2023 год был и тяжелым, и хорошим для меня. С одной стороны, я много работала, с другой — добивалась целей. Например, стала призером Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» и побывала в Казани. Также выиграла бесплатное дистанционное обучение в Московском городском педагогическом университете. Но победы всегда расценивала не как везение, а как результат труда.