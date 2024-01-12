«Я про этот билет уже забыла…»: педагог выиграла в лотерею миллион и отдала его маме

Педагог-организатор из Новосибирской области выиграла в новогодней лотерее миллион рублей. 25-летняя Оксана Курилкина живет в селе Красная Сибирь вместе с мужем. Девушка работает в школе за 9 километров от дома.
— Я выросла в многодетной семье. У меня два старших брата и младшая сестра. Мама работала дояркой. Сейчас ей 54 года, она на пенсии, отец уже умер. А я работаю в Новоцелинной школе педагогом-организатором, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Курилкина. — Не могу сказать, что очень везучая. 2023 год был и тяжелым, и хорошим для меня. С одной стороны, я много работала, с другой — добивалась целей. Например, стала призером Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» и побывала в Казани. Также выиграла бесплатное дистанционное обучение в Московском городском педагогическом университете. Но победы всегда расценивала не как везение, а как результат труда.
А вот мама Оксаны Галина Владимировна надеялась еще и на чудо. На праздники покупала лотерейные билеты: вдруг повезет.
— Мама добрый, искренний человек. Всегда на праздники дарит нам, детям, билеты. 31 декабря она попросила приехать к ней и забрать подарок. Я не смогла и позвала ее на Новый год к себе. Так билет и остался лежать у нее дома, я уже и забыла про него, — вспоминает девушка.
Видимо, Дедушка Мороз внимательно следил за Оксаной и видел, что весь год она была хорошей девочкой. Да и веру в чудо Галины Владимировны оценил. Билетик, за которым не спешила сельский педагог, оказался выигрышным. Но узнала она об этом уже в новом году.
— 2 января мама звонит: «Оксана, ты же подарок не забрала!» Я приехала к ней в гости, она мне протянула открытку, в которой лежали аж три билета. Мы начали проверять их: смотрели, какие числа выпадают, и зачеркивали в наших билетах. И в одном из билетов мы вычеркнули… все цифры!
Оксана и ее мама застыли от изумления: выигрыш составил миллион рублей. Девушка настолько обрадовалась, что не могла проронить ни слова.
— Впервые так повезло! Но весь выигрыш я отдам маме. Раз в новогоднюю ночь билеты были у нее, значит, это ее подарок. Она достойна этого, ведь вырастила четверых детей, и это самое малое, чем мы ей можем отплатить, — объяснила КП-Новосибирск Оксана.
Куда потратить ответный новогодний подарок от дочери, Галина Владимировна еще не решила. Пока только отправила документы для получения выигрыша в Москву.