Стало известно, в какие дни Ленинградский зоопарк будет закрыт

Администрация Ленинградского зоопарка объявила каждый второй понедельник месяца санитарным. Но из-за праздников в первый месяц нового года график сдвинулся. В понедельник, 15 января, состоится первый санитарный день в 2024 году. Зоопарк будет закрыт для посетителей.