Фоторепортаж: берег Дона окутала снежная пелена

«Донская природа — особенная. Казалось бы, рек в нашей стране очень много, но именно донская земля и река располагают к съемке пейзажа. В последние годы снег на юге России не частое явление. В этом году впервые с начала зимы мне повезло оказаться на безлюдном берегу реки Дон, не спеша пройтись по нему, послушать звон морозного воздуха, сделать кадры. Просмотрев снимки на мониторе компьютера, буквально почувствовал, как от них веет приятной зимней прохладой. Испытал огромное удовольствие как от процесса съемки, так и просто от нахождения на природе», — поделился Никита Юдин.