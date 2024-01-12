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Памятник Назарбаеву демонтировали у Национального университета обороны в Астане

С территории Национального университета обороны в Астане исчез памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Что произошло, объяснили в Минобороны, передаёт BaigeNews.kz.
Памятник Назарбаеву демонтировали у Национального университета обороны в Астане
Источник: nuo.kz

«Приказом министра обороны РК наименование “Национального университета обороны имени Первого Президента РК — Елбасы” было изменено на “Национальный университет обороны РК”. В связи с чем принято решение переместить и установить памятник, который был расположен на территории университета, в здание государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК», — сообщили в Минобороны.

На данный момент памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства.

После проведения подготовительных мероприятий его перевезут в здание музея..

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