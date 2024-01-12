Памятник Назарбаеву демонтировали у Национального университета обороны в Астане

«Приказом министра обороны РК наименование “Национального университета обороны имени Первого Президента РК — Елбасы” было изменено на “Национальный университет обороны РК”. В связи с чем принято решение переместить и установить памятник, который был расположен на территории университета, в здание государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК», — сообщили в Минобороны.