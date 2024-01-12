Губернатор Василий Голубев поздравил с выпиской родителей четверни

Сегодня, 12 января, в Ростовском областном перинатальном центре состоялась церемония выписки мамы вместе с её четырьмя малышками. Вместе с родными и близкими губернатор Василий Голубев поздравил супругов Гордиенко. Об этом сообщает пресс-служба главы донского региона.
— Мария, Елизавета, Ульяна и Алиса родились с весом около 1,5 кг каждая. Благодаря усилиям врачей центра сегодня они в полном порядке: вес каждой превышает 2,5 кг, — говорится в сообщении.
Это уникальное событие не только для перинатального центра, но и для всей нашей области — первый случай рождения четверни, при этом удалось успешно выходить всех детей и выписать здоровыми домой.
Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, начинается прекрасно. За первые десять дней наступившего 2024 года в Ростовской области родилось 750 малышей. Сегодня мы поздравляем с выпиской четверню.
В Ростовской области действует комплекс мер поддержки семьи и детства, ежегодно ими пользуется около 200 тысяч донских семей. Необходимую поддержку получит и семья Гордиенко. Будут рассмотрены и дополнительные меры помощи для новой большой семьи, подчеркнул губернатор.
Отметим, что в прошлом году в донском регионе на свет появились более 32,5 тысячи девочек и мальчиков, в том числе 330 двоен, пять троен и одна четверня.