В преддверии сильных морозов врачи дали воронежцам советы помощи при обморожении

Воронежцев в ближайшие выходные ждут холода. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в Старый Новый год ожидаются морозы до −20 днем и до −27 ночью. Одевайтесь теплее, чтобы не замерзнуть. Врачи БСМП № 1 дали практические советы, как помочь при обморожениях.
Важно, что фактически в домашних условиях эффективно можно помочь только при обморожении первой степени — то есть легкой форме. Потому что омертвения кожи не возникает: пораженный участок кожи бледный, имеет мраморный окрас, после согревания краснеет.
Первая помощь заключается в том, что пострадавшего нужно доставить в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки. Напоить горячим чаем или молоком.
— Не следует растирать пораженную поверхность, тем более снегом, — это может привести к повреждениям кожных покровов. При общем охлаждении легкой степени достаточно эффективным методом является согревание пострадавшего в теплой ванне при начальной температуре воды 24° С, которую повышают до нормальной температуры тела. Но всегда одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача, «скорую» для оказания квалифицированной помощи. Особенно при обморожениях II-IV степени, — отметили медики.