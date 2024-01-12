В преддверии сильных морозов врачи дали воронежцам советы помощи при обморожении

— Не следует растирать пораженную поверхность, тем более снегом, — это может привести к повреждениям кожных покровов. При общем охлаждении легкой степени достаточно эффективным методом является согревание пострадавшего в теплой ванне при начальной температуре воды 24° С, которую повышают до нормальной температуры тела. Но всегда одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача, «скорую» для оказания квалифицированной помощи. Особенно при обморожениях II-IV степени, — отметили медики.