Как будут проводить процедуру дактилоскопии, рассказали в МВД

— Алия Жолаушбаевна, после новости о введении в Казахстане процедуры дактилоскопической регистрации при получении документов, люди всерьёз обеспокоились. Разъясните, пожалуйста, для кого всё-таки прохождение дактилоскопии является обязательной?
— В первую очередь надо отметить, что с этого года закон исключает обязанность граждан Казахстана проходить дактилоскопическую регистрацию при оформлении удостоверений личности и паспортов. Но по желанию при получении документов казахстанцы тоже могут её пройти.
Требование о прохождении обязательной дактилоскопической регистрации пока распространяется только на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны или ходатайствуют о получении вида на жительство, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца. Также процедура обязательна для иммигрантов, прибывших в Казахстан в качестве наёмных работников. Иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим выдворению за пределы территории РК либо подпадающим под действие международных договоров о реадмиссии, также следует обязательно пройти такую процедуру.
— Некоторые казахстанцы считают, что закон об обязательной дактилоскопии нарушает их права на соблюдение конфиденциальности личных данных. Люди обеспокоены тем, что государство сегодня и так имеет полный доступ к цифровым данным каждого гражданина, а теперь ещё и будет владеть личными биометрическими данными.
— Данная мера необходима в первую очередь для повышения безопасности внутри страны и профилактики преступлений. К тому же такая практика давно применяется во многих странах мира — США, Великобритании, Индонезии, Японии, Южной Корее и других. Это лишь вопрос обеспечения безопасности. В части правоохранительной деятельности это позволит качественно расследовать уголовные дела, поможет определять причастность или непричастность лиц к совершению преступлений, контролировать миграционные процессы в стране. Если надо будет опознать или доказать личность человека в случае его пропажи или гибели дактилоскопические данные только ускорят и упростят эти процессы.
— Как происходит процесс заборы данных?
— Сама процедура занимает всего 10 минут. Для дакторегистрации в районных подразделениях миграционной службы установлено специальное облорудование — дактосканеры. Для людей с инвалидностью имеется мобильный передвижной дактоаппарат — сотрудники миграционной службы самостоятельно проедут к гражданину для снятия дактилоскопии и заполнения соответствующих документов.
После иностранному гражданину выдается справка о прохождении процедуры. Затем при сдаче документов в ЦОН он может также приложить эту справку.
Если человек ранее уже проходил дакторегистрацию, то при повторном обращении в миграционную службу он проходит верификацию. Для этого достаточно приложить оттиски пальцев к аппарату.
— Чем грозит иностранным гражданам отказ от прохождения дактилоскопической регистрации?
— За отказ в прохождении дактилоскопической регистрации предусмотрена административная ответственность согласно статье 443−1 КоАП РК, человек должен будет оплатить штраф от 2 до 5 МРП. И даже при привлечении к ответственности с наложением штрафа человек всё равно должен будет пройти декторегистрацию. В случае повторного отказа человек будет выдворен из страны. Такая мера принята для повышения безопасности внутри страны и профилактики преступлений.
— А что, если у человека отсутствуют пальцы или кисти рук в целом и забор биометрии просто невозможен?
— Мы предусмотрели такую вероятность. Если у человека отсутствуют пальцы или кисти рук, он освобождается от данной процедуры. А в дактилоскопической карте или справке вносится пометка о наличии у него инвалидности.
— Процедура дактилоскопической регистрации платная?
— Процедура бесплатная для всех — и для казахстанцев, и для иностранных граждан.
— Где и сколько лет будут храниться биометрические данные?
— База данных будет храниться в Министерстве внутренних дел, а точнее информационных системах «РП Документирование и регистрация населения» и единой информсистеме «Беркут». Хранение дактилоскопической информации казахстанцев предусмотрено до даты смерти или при достижении им 100 лет. Данные иностранных граждан и лиц без гражданства будут храниться 10 лет.
— Сколько человек уже прошли процедуру с начала года?
— На сегодняшний день в Астане дакторегистрацию на временную регистрацию прошли 1119 иностранных граждан, на постоянное место жительство — 94 иностранца.