Как будут проводить процедуру дактилоскопии, рассказали в МВД

— Данная мера необходима в первую очередь для повышения безопасности внутри страны и профилактики преступлений. К тому же такая практика давно применяется во многих странах мира — США, Великобритании, Индонезии, Японии, Южной Корее и других. Это лишь вопрос обеспечения безопасности. В части правоохранительной деятельности это позволит качественно расследовать уголовные дела, поможет определять причастность или непричастность лиц к совершению преступлений, контролировать миграционные процессы в стране. Если надо будет опознать или доказать личность человека в случае его пропажи или гибели дактилоскопические данные только ускорят и упростят эти процессы.