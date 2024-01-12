Минобр назвал даты регистрации на ЦЭ-2024

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Изменены сроки регистрации на централизованный экзамен, сообщили в пресс-службе министерства образования.
В этом году регистрировать школьников для участия в испытании будут с 20 марта по 5 апреля. В 2023-м сроки были другие — с 1 по 20 апреля.
Также в числе новаций, о которых говорилось уже ранее, то, что экзамен пройдет в будние дни, а не в воскресные, как в прошлом году. Испытание по русскому или белорусскому языкам назначено на 27 мая (понедельник), по второму предмету на выбор — на 30 мая (четверг).
Резервные дни ЦЭ-2024 — 19 и 21 августа. В эти даты экзамены смогут сдать те школьники, у которых по уважительным причинам (например, по болезни) не получилось в основные дни.
Минобр также сократил время прибытия в пункты проведения ЦЭ: если раньше участники должны были прийти не позднее чем за 60 минут до начала экзамена, то теперь — не позднее чем за 30 минут.
Что за ЦЭ?
Напомним, что ЦЭ в Беларуси проводят с 2023 года. Экзамен в обязательном порядке сдают все выпускники 11 классов школ — он является одновременно выпускным и вступительным в вузы. Испытание концептуально напоминает централизованное тестирование (ЦТ), поскольку также проводится в виде теста.
Централизованный экзамен состоит из двух испытаний: по одному из государственных языков (белорусский или русский) и второму предмету на выбор.