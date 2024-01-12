Минобр назвал даты регистрации на ЦЭ-2024

Также в числе новаций, о которых говорилось уже ранее, то, что экзамен пройдет в будние дни, а не в воскресные, как в прошлом году. Испытание по русскому или белорусскому языкам назначено на 27 мая (понедельник), по второму предмету на выбор — на 30 мая (четверг).