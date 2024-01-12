Белорусский Красный Крест сокращает объемы поддержки беженцев

«В связи с прекращением сотрудничества c партнерами, которые курировали в Беларуси проектную деятельность, направленную на поддержку иностранных граждан — беженцев», — объясняет эту приостановку БОКК.
Те, кто имеет статус беженцев, ищущих убежище и вынужденных мигрантов, больше не смогут получать от БОКК ваучеры на различные товары, деньги на организацию детского летнего досуга. Также им не будут возмещать расходы на медицинские услуги.
Это не означает, что БОКК не будет помогать другими способами. Беженцы продолжат получать гуманитарную помощь в виде средств гигиены, одежды, обуви и так далее. В целом организация в нынешнем году планирует и далее поддерживать уязвимые категории граждан.
Не так давно Международная федерация обществ Красного Креста приостановила членство БОКК. Это означает, что белорусская организация больше не будет получать финансирование по линии организации из-за рубежа.
Федерации не понравился факт визита главы БОКК Дмитрия Шевцова в новые регионы России: ЛНР и ДНР. Руководитель БОКК позже отмечал, что во время нее убедился, что дети, побывавшие на оздоровлении в Беларуси, действительное вернулись домой.
В конце 2023 года Шевцов назвал решение федерации политически мотивированным.