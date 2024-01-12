Пятый уровень сложности появится на ЦЭ-2024

Напомним, тесты, которые сдавали выпускники 2023 года, были адаптированы к базовому уровню школьной программы. Это касалось как ЦТ, так и нового школьного экзамена — ЦЭ. В Минобре отмечали, что будут задания с 1-го по 4-й уровень сложности, «никаких олимпиадных и приближенных к ним заданий не будет».