Пятый уровень сложности появится на ЦЭ-2024

На экзаменах по русскому, белорусскому и иностранным языкам будут четыре задания, соответствующих пятому уровню сложности.
Испытание по математике, химии, истории Беларуси, обществоведению и всемирной истории предусматривает два задания со «звездочкой». По физике, биологии и географии — одно.
ЦТ тоже станет сложнее
В программу централизованного тестирования также вернутся задания пятого уровня сложности. Их будет ровно столько же, как и на ЦЭ-2024. Спецификации по всем предметам опубликовал на своем сайте РИКЗ.
Напомним, тесты, которые сдавали выпускники 2023 года, были адаптированы к базовому уровню школьной программы. Это касалось как ЦТ, так и нового школьного экзамена — ЦЭ. В Минобре отмечали, что будут задания с 1-го по 4-й уровень сложности, «никаких олимпиадных и приближенных к ним заданий не будет».
В июле 2023 года, подводя итоги прошедших ЦЭ и ЦТ, директор Республиканского института контроля Юрий Миксюк знаний рассказал Sputnik, что в будущем систему централизованного тестирования и централизованного экзамена ждут определенные изменения. В частности, тогда было анонсировано, что специалисты рассмотрят возможность возвращения в тесты заданий пятого уровня сложности.