«Если работать в режиме пылесоса»: сколько калининградские таксисты «набомбили» на новогодних праздниках

По его словам, 31 декабря, вопреки ожиданиям, не самый хлебный день. После 6 часов вечера, пассажиры, как правило, уже по домам. Заказов много с 2 часов ночи и после полудня 1 января. Перевозчик рассказывает, что нынешний заработок для таксистов не предел: 10 лет назад шофёры приносили домой больше денег после новогодних смен.