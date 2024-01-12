«Если работать в режиме пылесоса»: сколько калининградские таксисты «набомбили» на новогодних праздниках

В Калининграде таксисты рассказали, сколько им удалось заработать в новогодние праздники. Некоторые недовольны результатами, но есть и те, кто получил и 12 тысяч за смену. Об этом «Клопс» рассказали в профсоюзе такси.
Стоимость поездки на праздники часто была 400−500 рублей. Заказов было достаточно.
«Больше заработали холостяки, которые, не останавливаясь, трудились несколько дней. 12 тысяч это предел, если работать в режиме пылесоса. Агрегаторы разрешают за смену находиться за рулём максимально 16 часов. Поэтому это максимум, что можно было выжать».
По его словам, 31 декабря, вопреки ожиданиям, не самый хлебный день. После 6 часов вечера, пассажиры, как правило, уже по домам. Заказов много с 2 часов ночи и после полудня 1 января. Перевозчик рассказывает, что нынешний заработок для таксистов не предел: 10 лет назад шофёры приносили домой больше денег после новогодних смен.