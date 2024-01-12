Для малышки, брошенной в подъезде в Воронежской области, нашли семью

К истории также подключилась прокуратура — ведомство организовало проверку работы органов системы профилактики. В октябре 2022 года завернутого в пеленки и одеяло новорожденного мальчика обнаружили прохожие в областном центре на остановке общественного транспорта на улице Теплоэнергетиков. Рядом с ребенком оставили бутылочку со смесью. РИА «Воронеж» рассказывало, что вскоре мальчика забрали в семью приемные родители.