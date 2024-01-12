Для малышки, брошенной в подъезде в Воронежской области, нашли семью

В Воронежской области нашли семью для новорожденной девочки, которую оставили в подъезде дома в Острогожске. Малышку взяли под опеку. Девочка завершила полное обследование в Воронежской областной детской клинической больнице № 1. Сейчас ребенок находится с опекунами. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области в пятницу, 12 января.
Ребенка, одетого по сезону и завернутого в плед, нашли в подъезде трехэтажного дома на улице Нарского в Острогожске утром 16 декабря 2023 года. В этот же день новорожденную доставили в больницу в Воронеже.
Позже врачи рассказали, что, находясь в медучреждении, девочка хорошо кушала и прибавляла в весе. По факту обнаружения девочки следователи возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Эта статья предусматривает до 1 года лишения свободы.
К истории также подключилась прокуратура — ведомство организовало проверку работы органов системы профилактики. В октябре 2022 года завернутого в пеленки и одеяло новорожденного мальчика обнаружили прохожие в областном центре на остановке общественного транспорта на улице Теплоэнергетиков. Рядом с ребенком оставили бутылочку со смесью. РИА «Воронеж» рассказывало, что вскоре мальчика забрали в семью приемные родители.