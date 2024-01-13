Прогноз погоды в Казахстане на 13 января

На юге, западе, в горных и предгорных районах области осадки, днем в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на севере области 6−11 мороза, днем 8−13, на севере области 4 тепла.