Прогноз погоды в Казахстане на 13 января

Акмолинская область
Ночью на западе, севере, днем на большей части области снег, метель. Днем на западе, юге области гололед. Ветер юго-западный, южный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на северо-востоке области 18, днем 3−8 мороза.
Астана: переменная облачность, днем снег. Временами низовая метель. Ветер юго-западный, южный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 3−5 мороза. Кокшетау: переменная облачность, днем снег. Временами низовая метель. Ветер юго-западный, южный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 4−6 мороза. Алматинская область.
Днем на севере области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, ночью на востоке, в центре области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза — 1 тепла, на севере, в горных районах области 9−14 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 5−7 тепла. Конаев: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14, ночью порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 4−6 тепла.
Область Жетісу
Без осадков. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, в горных районах области 15 мороза, днем 1−6 тепла, на востоке, в горных районах области 3−8 мороза.
Талдыкорган: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 9−11 мороза, днем 4−6 тепла. Туркестанская область.
На юге, западе, в горных и предгорных районах области осадки, днем в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на севере области 6−11 мороза, днем 8−13, на севере области 4 тепла.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Ночью туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 10−12 тепла. Туркестан: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 8−10 тепла. Западно-Казахстанская область.
Ночью на востоке области снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на юге области 17 мороза, днем 18−23, на юге области 15 мороза.
Уральск: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 25−27, днем 21−23 мороза. Атырауская область.
Ночью и утром на севере, юге, востоке области снег, метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13−18, на северо-востоке области 22 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Атырау: облачно, ночью снег, метель, туман, гололед. Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13−15 мороза, днем с дальнейшим понижением. Мангыстауская область.
Ночью на западе, севере области осадки (дождь, снег), днем на большей части области осадки (преимущественно снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром северо-востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный, северный 9−14, ночью на западе области, днем на большей части области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4 мороза-1 тепла, на севере области 8−13 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Актау: облачно, утром и днем временами осадки (преимущественно снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, северный 9−14, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1−3 мороза, днем с дальнейшим понижением. Актюбинская область.
На большей части области осадки (преимущественно снег), ночью на западе области сильный снег. Ночью на севере, востоке области метель. На юге области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10−15, на северо-западе области 18, на юге области 4 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Актобе: переменная облачность, осадки (преимущественно снег), ночью метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10−12 мороза, днем с дальнейшим понижением. Костанайская область.
Снег, метель. На юге области туман, днем гололед. Ветер южный, юго-западный 9−14, ночью на большей части, днем западе, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 2−7, на западе области 10 мороза.
Костанай: облачно, снег, метель. Ветер южный, юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза. Северо-Казахстанская область.
На большей части области снег, метель, днем гололед. Ветер южный 15−20, на юге, западе области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 2−7 мороза.
Петропавловск: облачно, снег, метель, днем гололед. Ветер южный 15−20, ночью порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза. Павлодарская область.
На западе, севере области снег, метель. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на северо-западе области 10, днем 6−11 мороза.
Павлодар: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 8−10 мороза. Карагандинская область.
Днем на западе, севере области снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18−23 мороза, днем 3−8 мороза.
Караганда: переменная облачность, днем снег. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза. Область Ұлытау.
Ночью на юге, востоке области снег, низовая метель, днем на севере, в центре области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 0−5 мороза.
Жезказган: облачно, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 0−2 мороза. Восточно-Казахстанская область.
Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 22, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
Усть-Каменогорск: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 3−5 мороза. Область Абай.
Днем на западе области снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на западе области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 22, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
Семей: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 5−7 мороза. Кызылординская область.
Ночью в центре, на западе, юге, днем на севере области осадки (преимущественно снег), гололед, метель, туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на западе области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 1−6, на юге области 9 тепла.
Кызылорда: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 4−6 тепла. Жамбылская область.
На северо-западе, востоке, в горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, днем на юго-западе, в горных районах области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза, днем 7−12, на севере, в горных районах области 2 тепла.
Тараз: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 10−12 тепла.