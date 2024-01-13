Фигуристка Туктамышева возобновила тренировки после приостановки карьеры

«Я вернулась к тренировкам после завершения всех выступлений в новогодних шоу. Сейчас я активно работаю над восстановлением тройного акселя. Сегодня у меня была одна попытка, потому что мне было страшно снова включиться в многооборотные прыжки после долгого перерыва. Попытка была не совсем успешной, но я верю в себя», — поделилась 12 января Туктамышева в своем Telegram-канале.