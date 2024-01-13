Какой сегодня день: 13 января

В полночь было принято стряхивать снег с яблонь, чтобы обязательно уродились яблоки. Кроме того, следили за погодой: если ветер дул с юга, то год будет жарким, восточный ветер предвещал богатый урожай фруктов и ягод, если же дул ветер с запада — будет много молока и рыбы.