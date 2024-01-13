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Какой сегодня день: 13 января

Этот день является 13-м в григорианском календаре. До конца года остается 353 дня.
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Знаете ли вы, что 13 января 1893 года родился известный белорусский художник Хаим Сутин? О том, чем еще ознаменовано 13 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 13 января

В 1703 году в Москве вышел первый номер газеты «Ведомости» — первая газета в России.

В 1858 году поступила в обращение первая российская почтовая марка.

В 1957 году компания Wham-O начала выпускать фрисби.

Также 13 января в России отмечается День печати. Кроме того, в этот день отмечается Щедрец — он завершает первую часть Святок.

Кто родился 13 января

Художник Хаим Сутин (1893−1943).

Герой Советского Союза Василий Корж (1899−1967).

Хореограф Ролан Пети (1924−2011).

Писатель Аркадий Вайнер (1931−2005).

Певец Алексей Глызин (1954).

Белорусский гимнаст Виталий Щербо (1972).

Актер Орландо Блум (1977).

Актер Милош Бикович (1988).

Актер Лиам Хемсворт (1990).

13 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память преподобной Мелании Римляныни. Также церковь отмечает Отдание праздника Рождества Христова — последний из дней попразднества.

Именины

13 января именины у Петра, Мартина, Мелании и Михаила.

13 января в народном календаре

В полночь было принято стряхивать снег с яблонь, чтобы обязательно уродились яблоки. Кроме того, следили за погодой: если ветер дул с юга, то год будет жарким, восточный ветер предвещал богатый урожай фруктов и ягод, если же дул ветер с запада — будет много молока и рыбы.