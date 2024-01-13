Что можно и нельзя делать в Васильев вечер 13 января, который называют Щедрец

Православная церковь 13 января вспоминает богослова святого Василия Великого, который считается создателем иконостаса. В народе отмечают Васильев вечер, или Васильева коляда. Существует еще одно название — Щедрец.
Что нельзя делать 13 января
Не рекомендуется начинать свой день с разговоров. Запрещено ругаться и провоцировать ссоры. Согласно приметам, будет довольно сложно наладить отношения. Не следует пересчитывать мелкие деньги, так как можно целый год плакать. Кроме того, нельзя давать в долг. Это связано с тем, что можно на протяжении года проходить в должниках.
Что можно делать 13 января
По традиции, в Васильев вечер всегда готовили блюда из свинины. Согласно приметам, семья будет жить в богатстве. Кроме того, на стол было принято ставить тарелку с зерном, в котором спрятаны монеты. Рекомендуется купить новую вещь. Предки верили, что год выдастся удачным.
Согласно приметам, большое количество звезд на небе говорит про большой урожай грибов и ягод. В том случае, если сильная вьюга, то будет богатый урожай орехов. Мутная Луна и оттепель указывают на дождливое лето. Кроме того, про это пред3упреждает и теплая погода 13 января.