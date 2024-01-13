Что можно и нельзя делать в Васильев вечер 13 января, который называют Щедрец

Не рекомендуется начинать свой день с разговоров. Запрещено ругаться и провоцировать ссоры. Согласно приметам, будет довольно сложно наладить отношения. Не следует пересчитывать мелкие деньги, так как можно целый год плакать. Кроме того, нельзя давать в долг. Это связано с тем, что можно на протяжении года проходить в должниках.