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В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды на 13 января

В субботу, 13 января, в Беларуси из-за гололедицы объявлен оранжевый уровень опасности. Утром на большей части территории пройдет снег, местами — сильный снег. Ветер неустойчивый 4−9 м/с, сообщили в Белгидромете.
Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 744 мм рт. ст. +10°
Источник: Смартпресс

Прогноз по регионам:

Минск. Облачно с прояснениями. Утром временами снег (вероятность осадков 80−90%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −12..-14°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.

Брест. Облачно. Утром временами снег (вероятность осадков 80−90%), днем небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 80−90%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.

Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −12..-14°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.

Гомель. Облачно с прояснениями. Утром временами снег (вероятность осадков 70−80%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −10..-12°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.

Гродно. Облачно. Небольшой снег (вероятность осадков 70−80%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.

Могилев. Облачно с прояснениями. Утром временами снег (вероятность осадков 70−80%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −12..-14°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.