В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды на 13 января

Прогноз по регионам:
Минск. Облачно с прояснениями. Утром временами снег (вероятность осадков 80−90%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −12..-14°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.
Брест. Облачно. Утром временами снег (вероятность осадков 80−90%), днем небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 80−90%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.
Витебск. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −12..-14°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.
Гомель. Облачно с прояснениями. Утром временами снег (вероятность осадков 70−80%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −10..-12°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.
Гродно. Облачно. Небольшой снег (вероятность осадков 70−80%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.
Могилев. Облачно с прояснениями. Утром временами снег (вероятность осадков 70−80%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −12..-14°C. Ветер неустойчивый, 4−9 м/с.