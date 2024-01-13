В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды на 13 января

В субботу, 13 января, в Беларуси из-за гололедицы объявлен оранжевый уровень опасности. Утром на большей части территории пройдет снег, местами — сильный снег. Ветер неустойчивый 4−9 м/с, сообщили в Белгидромете.