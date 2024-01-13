Молдавские граждане стали ездить чаще и больше покупать машин: опубликован рейтинг новых авто, полюбившихся водителям

В Государственном регистре транспорта в 2023 году было зарегистрировано (в первый раз) 46 032 автомобиля, что на 27% больше, чем в 2022 году, когда был зарегистрирован 31 391 автомобиль, передает Агентство государственных услуг.
Из общего числа первично зарегистрированных автомобилей 5 917 выпущено в 2023 году; 2 796 — в 2022 году; 1 202 — в 2021 году; 2 025 — в 2020 году, а до 2020 года произведена 34 091 машина, уточнили в ведомстве.
Рейтинг новых марок автомобилей (год выпуска 2022−2023), предпочитаемых гражданами Республики Молдова, выглядит следующим образом:
1) KIA SPORTAGE;
2) DACIA (DUSTER / SANDERO / LOGAN);
3) TOYOTA (RAV 4 / YARIS CROSS / COROLLA);
4) SKODA (KODIAQ / KAROQ / SUPERB);
5) SUZUKI VITARA;
6) PEUGEOT (3008).