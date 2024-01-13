Трансляции на радио и ТВ в Нижегородской области прервутся 15 января

Вещание отключат на станциях «Нижний Новгород», «Арзамас» «Выкса и “Саров”. Трансляции прервутся с 02:00 до 11:00. В это время не будут работать 20 телеканалов и 3 радиоканала цифрового эфирного телевидения. Ряд аналоговых ТВ-каналов и FM-радиостанций также не будут вести трансляции.