Почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году вышли электробусы

«В 2018 году по поручению Сергея Собянина мы начали развивать принципиально новый вид транспорта — электробус. Сегодня уже сложно представить себе город без них: синие электробусы стали одним из символов нашей столицы. В Москве уже около 120 городских маршрутов, на которых работают электробусы. За 2023 год на них совершили свыше 135 млн поездок. По крупнейшему в Европе контракту мы получаем электробусы только российского производства», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что электробусы полностью заменили автобусы на 35 маршрутах, а еще на четырех стали работать вместе с автобусами. За 2023 год на них совершили свыше 6,8 млн поездок. Кроме того, в прошедшем году в столице открыли два электробусных парка: «Митино» в Северо-Западном и «Салтыковку» в Восточном административных округах.
Экотранспорт работает без сбоев уже шестую зиму подряд. В электробусах установлены медиаэкраны, USB-разъемы и адаптивное освещение, которое меняется с холодного на теплое в течение дня. Электроотопитель не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода увеличен с 40−50 до 80−90 км. В транспорте также предусмотрен низкий уровень пола, есть накопительная площадка для колясок или велосипедов, откидная аппарель, а также кнопки вызова водителя, который может помочь войти или покинуть салон.