Почти на 40 новых маршрутов в Москве в 2023 году вышли электробусы

«В 2018 году по поручению Сергея Собянина мы начали развивать принципиально новый вид транспорта — электробус. Сегодня уже сложно представить себе город без них: синие электробусы стали одним из символов нашей столицы. В Москве уже около 120 городских маршрутов, на которых работают электробусы. За 2023 год на них совершили свыше 135 млн поездок. По крупнейшему в Европе контракту мы получаем электробусы только российского производства», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.