На Башкирию обрушатся морозы

Отмечается. что в отдельных районах республики порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Ранее из-за холодов в Уфе отменили почетный караул у памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади.
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Отмечается. что в отдельных районах республики порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Ранее из-за холодов в Уфе отменили почетный караул у памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади.