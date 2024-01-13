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На Башкирию обрушатся морозы

В воскресенье 14 января на территории Башкирии ожидаются морозы до −35 градусов ночью и до −23-х в дневное время, предупреждает ГК РБ по ЧС со ссылкой на данные Башгидромета.
Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 82% 741 мм рт. ст. +11°
Источник: Башинформ

Отмечается. что в отдельных районах республики порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Ранее из-за холодов в Уфе отменили почетный караул у памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади.