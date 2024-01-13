В Доме искусств в Калининграде отремонтируют фойе и туалеты

В Доме искусств в Калининграде собираются отремонтировать фойе и туалеты. Об этом написала глава администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Работы планируют провести в 2024 году. «Теперь дошла очередь до внутренних помещений и фойе. Театр начинается с вешалки, поэтому важно за счёт грамотного перераспределения пространства сделать гардероб вместительнее», — отметила мэр.
Также полностью приведут в порядок туалеты. «Давняя головная боль учреждения — состояние санузлов. Туалеты полностью отремонтируем и … перевесим таблички. Дамам требуется больше места, нежели джентльменам. Появится отдельная уборная для маломобильных граждан», — подчеркнула Дятлова.
Глава администрации добавила, что дизайнеры пытались использовать детали старого фонтана в качестве элементов декора. Однако пока этот вопрос не решён до конца. «Хотелось бы понимать и мнение будущих зрителей на этот счёт», — добавила мэр.
В конце декабря в Доме искусств завершили ремонт концертного зала. Там установили новые кресла, заменили декорации. Работы выполнила компания «ЮС Строй» за 13,3 миллиона рублей.
Также в Калининграде завершили ремонт фасада Дома искусств. На здании установили декоративную подсветку. Работы выполнила компания «СК МД» за 77 миллионов рублей.
Сейчас возле здания благоустраивают сквер. Работы выполняет ООО «Декоративные культуры» за 214 миллионов рублей. Проект включает укладку новой плитки на площади, создание пешеходных и велосипедных дорожек, установку треугольного павильона — городской гостиной, замену фонтана и высадку деревьев и кустарников.
Дом искусств на Ленинском проспекте (бывший кинотеатр «Октябрь») открыли в 1975 году. Здание с большим и малым залами на тысячу человек относится к серийным проектам. В 1990-е его преобразовали в концертно-театральный комплекс.