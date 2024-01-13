Мэрия Уфы опровергает сообщения о готовящихся в столице нападениях и взрывах

— В конце прошлого года подобные случаи регистрировали в ряде городов России, — отметили в администрации. — Сейчас эта волна дошла до наших ближайших соседей в Поволжье и до Уфы. Все эти факты, как и каналы распространения недостоверной информации находятся на контроле правоохранительных органов, организованы проверки. Часть фейковых каналов уже заблокированы.