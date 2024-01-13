Китайская зона экстрима появится в ЦПКиО Волгограда в 2024 году

«Большой маятник» позволит взмывать на высоту семиэтажного дома, а после ощутить эффект свободного падения. Разместиться на вращающейся платформе смогут 23 человека. «Седьмое небо» обеспечит полет на высоте 40 метров, на 17 метров 28 человек поднимет «Мельница». В 2025 году в парке дополнят зону водных развлечений с бассейнами и горками.