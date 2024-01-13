Китайская зона экстрима появится в ЦПКиО Волгограда в 2024 году

Зона экстремальных развлечений появится в ЦПКиО Волгограда в 2024 году. В Китае для центрального парка закупили пять аттракционов. Большой маятник, «Седьмое небо» и Мельницу смонтируют уже в этом сезоне, сообщили в дирекции.
«Большой маятник» позволит взмывать на высоту семиэтажного дома, а после ощутить эффект свободного падения. Разместиться на вращающейся платформе смогут 23 человека. «Седьмое небо» обеспечит полет на высоте 40 метров, на 17 метров 28 человек поднимет «Мельница». В 2025 году в парке дополнят зону водных развлечений с бассейнами и горками.
Говорят, что в ЮФО аналогов пока нет.
А пока в мороз в парке работают каток, снежные горки и автодром.