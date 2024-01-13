В Кемерово не состоится концерт Маргариты Суханкиной

В группе Государственной филармонии Кузбасса опубликована информация об отмене концерта Маргариты Суханкиной.
«Уважаемые зрители, концерт Маргариты Суханкиной 12 марта отменен», — гласит пост.
За доставленные неудобства культучреждение приносит извинения, а также поясняет, как вернуть деньги, уплаченные за билет.
«Если вы приобрели билет на сайте филармонии, возврат средств произойдет автоматически на ту карту, с которой был совершен платёж. При покупке билетов в кассе филармонии или у уполномоченных по продаже билетов вам необходимо обратиться в кассу», — таков алгоритм действий.