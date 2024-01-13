В Кемерово не состоится концерт Маргариты Суханкиной

«Если вы приобрели билет на сайте филармонии, возврат средств произойдет автоматически на ту карту, с которой был совершен платёж. При покупке билетов в кассе филармонии или у уполномоченных по продаже билетов вам необходимо обратиться в кассу», — таков алгоритм действий.