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В Кемерово не состоится концерт Маргариты Суханкиной

Назанченный на 12 марта концерт Маргариты Суханкиной не состоится.

В группе Государственной филармонии Кузбасса опубликована информация об отмене концерта Маргариты Суханкиной.

«Уважаемые зрители, концерт Маргариты Суханкиной 12 марта отменен», — гласит пост.

За доставленные неудобства культучреждение приносит извинения, а также поясняет, как вернуть деньги, уплаченные за билет.

«Если вы приобрели билет на сайте филармонии, возврат средств произойдет автоматически на ту карту, с которой был совершен платёж. При покупке билетов в кассе филармонии или у уполномоченных по продаже билетов вам необходимо обратиться в кассу», — таков алгоритм действий.