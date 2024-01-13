Камеры во дворах начнут фиксировать отсутствие техосмотра в Беларуси

Белорусский оператор электросвязи «Белтелеком» уже разрабатывает специальное программное обеспечение для установленных во дворах жилых домов камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать отсутствие техосмотра. Об этом, как пишет sb.by, рассказал гендиректор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский.
Он констатировал: в настоящее время «Белтелеком» является крупнейшим в Беларуси держателем видеокамер, «они есть везде — от заправок до перекрестков и дворов».
Работа на соответствующим программным обеспечением уже ведется.
— Мы разрабатываем алгоритм взаимодействия. Рассчитываем, что уже в 2025-м это заработает, — высказался о ближайших перспективах Юрий Ленчевский.