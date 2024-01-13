Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег), на севере, востоке республики ожидается сильный снег, в горных районах юга и юго-востока страны — сильные осадки (дождь, снег), лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, гололед, метель, порывистый ветер.