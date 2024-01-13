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Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

«Казгидромет» выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 14 января. По прогнозам синоптиков, на большей части республики ожидаются метель, гололед, осадки и сильные порывы ветра, сообщает Zakon.kz.
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Мурманск
Источник: РИА "Новости"

Прогноз синоптической ситуации

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег), на севере, востоке республики ожидается сильный снег, в горных районах юга и юго-востока страны — сильные осадки (дождь, снег), лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, гололед, метель, порывистый ветер.

РГП “Казгидромет"

Штормовое предупреждение

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман, на горных перевалах низовая метель. Порывы ветра до 23−28 м/с. В Шымкенте и Туркестане прогнозируют ветер, временами порывы достигнут 23 м/с.

В Астане ожидается метель. Порывы ветра до 25 м/с.

Ночью на западе, юге, в горных районах, днем на севере Алматинской области ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 18−23 м/с.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается сильный снег, метель. Порывы ветра до 23−28 м/с. В Кокшетау ожидается метель. Порывы ветра до 23 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер временами 30 м/с и более.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на севере области — сильный снег и метель. Порывы ветра до 30 м/с и более.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 23−28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15−20 м/с.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 23−28 м/с. В Семее ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 15−20 м/с.

Ночью в Кызылординской области ожидаются ночью осадки (преимущественно снег), на севере области — метель, гололед. В центре области — туман. Порывы ветра до 15−20 м/с. В Кызылорде ожидается туман, ночью — гололед.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на юге области -туман. Порывы ветра до 23−28 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 15−20 м/с.

Ночью в Улытауской области ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Порывы ветра до 15−20 м/с. В Жезказагане ночью ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 15−20 м/с.

На востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Петропавловске ночью ожидаются сильный снег, метель. Порывы ветра до 23 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на севере области — сильный снег, метель. Порывы ветра временами до 30 м/с и более.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается метель. На западе, севере области — туман. Порывы ветра до 15−20 м/с. В Костанае ночью ожидается метель. Порывы ветра до 15 −20 м/с.

В Мангистауской области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20 градусов. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

В Павлодарской области ожидаются метель, гололед. Порывы ветра до 23−28 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидаются метель, гололед. Ветер днем до 15−20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер: на севере, в центре области порывы 15 м/с.