Военком из мемов станет вице-премьером Забайкальского края

Согласно информации на сайте Челябинского танкового училища, в котором обучался Захаров, он родился в 1965 году в Курганской области. В 2002 году он получил диплом Военной академии им. М. В. Фрунзе. Пост военкома Челябинской области он занимал с 2009 по 2011 год. С поста военкома он ушел в отставку в мае 2011 года.