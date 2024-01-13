Военком из мемов станет вице-премьером Забайкальского края

Согласно информации на сайте Челябинского танкового училища, в котором обучался Захаров, он родился в 1965 году в Курганской области. В 2002 году он получил диплом Военной академии им. М. В. Фрунзе. Пост военкома Челябинской области он занимал с 2009 по 2011 год. С поста военкома он ушел в отставку в мае 2011 года.
С 2011 по 2014 год Захаров был замначальника инкассации челябинского подразделения Сбербанка, а в мае 2014 стал военным комиссаром на Южном Урале. В октябре того же года военный занял должность командира 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области.
На сайте училища сообщается, что Захаров — участник боевых действий, награжден орденами Мужества и «За военные заслуги». Как сообщает Chita.ru, пост начальника штаба, первого заместителя командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа он занял в 2021 году.
Эрдни Кагалтынов