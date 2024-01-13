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Рабочая неделя в Воронежской области начнется с потепления до +3 градусов

В регион придет циклон.
Сейчас в Ричмонде: +11° 7 м/с 76% 743 мм рт. ст. +11°

В начале рабочей недели в Воронежской области ожидается потепление. Днем вторника, 16 января, столбики термометров местами по региону могут подняться до +3 градусов. Возможны мокрый снег и дождь. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.

В областном центре температура воздуха составит 0… +2 градуса. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость южного ветра будет достигать 8−13 м/сек. Погоду будет определять циклон.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в регионе объявили желтый уровень погодной опасности. В области ожидается туман.

Подробный прогноз погоды на грядущую рабочую неделю РИА «Воронеж» опубликует в понедельник, 15 января.