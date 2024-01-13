Рабочая неделя в Воронежской области начнется с потепления до +3 градусов

В начале рабочей недели в Воронежской области ожидается потепление. Днем вторника, 16 января, столбики термометров местами по региону могут подняться до +3 градусов. Возможны мокрый снег и дождь. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В областном центре температура воздуха составит 0… +2 градуса. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость южного ветра будет достигать 8−13 м/сек. Погоду будет определять циклон.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в регионе объявили желтый уровень погодной опасности. В области ожидается туман.
Подробный прогноз погоды на грядущую рабочую неделю РИА «Воронеж» опубликует в понедельник, 15 января.