Рабочая неделя в Воронежской области начнется с потепления до +3 градусов

В начале рабочей недели в Воронежской области ожидается потепление. Днем вторника, 16 января, столбики термометров местами по региону могут подняться до +3 градусов. Возможны мокрый снег и дождь. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.