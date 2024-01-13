В Молдове снег и злые морозы закончатся резким потеплением: уже через несколько дней до +8 градусов — синоптики в шоке

Новый год по старому стилю, отмечаемый 14 января, начнется с преимущественно положительных температур днем, морозов по ночам. Ожидается переменная облачность, периодически солнечно, местами будет идти небольшой снег.
По сообщению Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 14 января, на всей территории страны в течение дня ожидается температура до 3 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут до 11 градусов мороза, на севере холоднее. В ближайшие дни в стране будет наблюдаться резкое потепление при спокойной зимней погоде.