В Молдове снег и злые морозы закончатся резким потеплением: уже через несколько дней до +8 градусов — синоптики в шоке

По сообщению Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 14 января, на всей территории страны в течение дня ожидается температура до 3 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут до 11 градусов мороза, на севере холоднее. В ближайшие дни в стране будет наблюдаться резкое потепление при спокойной зимней погоде.