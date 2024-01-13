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В Молдове снег и злые морозы закончатся резким потеплением: уже через несколько дней до +8 градусов — синоптики в шоке

Синоптики рассказали о том, что в эти выходные дни ожидается снежная погода, а потом все изменится.
Сейчас в Ричмонде: +11° 10 м/с 32% 747 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Новый год по старому стилю, отмечаемый 14 января, начнется с преимущественно положительных температур днем, морозов по ночам. Ожидается переменная облачность, периодически солнечно, местами будет идти небольшой снег.

По сообщению Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 14 января, на всей территории страны в течение дня ожидается температура до 3 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут до 11 градусов мороза, на севере холоднее. В ближайшие дни в стране будет наблюдаться резкое потепление при спокойной зимней погоде.