Получать высшее образование в Хабаровском крае станет дороже

В государственных высших учебных заведениях страны не планируется целенаправленно повышать цену за обучение. Однако отдельные университеты, будут иметь возможность скорректировать расценки, но только в пределах уровня инфляции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ.