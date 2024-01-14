Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Получать высшее образование в Хабаровском крае станет дороже

В Министерстве науки и высшего образования России заявили о возможном повышении цен на обучение в пределах инфляции.
студенты
Источник: РИА "Новости"

В государственных высших учебных заведениях страны не планируется целенаправленно повышать цену за обучение. Однако отдельные университеты, будут иметь возможность скорректировать расценки, но только в пределах уровня инфляции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ.

Информацию возможном повышении расценок в вузах пресс-служба ведомства дала в ответ на появившиеся сообщения в СМИ о грядущем удорожании образования.

Важно отметить, что эта информация касается исключительно государственных учреждений. Решение о корректировке стоимости в частных вузах определяется их администрацией индивидуально, исходя из собственной бизнес-модели и текущих экономических условий.

образование