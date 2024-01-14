Новый молодёжный центр появился во Владивостоке на Аксаковской

Во Владивостоке состоялось праздничное мероприятие «Молодежная столица России: семейный выходной в креативном пространстве». Акция была организована в рамках всероссийского проекта «Всей семьей». Событие было приурочено к открытию нового молодежного креативного центра, расположенного в двухэтажном здании по адресу Аксаковская, 12.

На праздник пришли представителей общественных организаций, творческой молодежи, жители и гости города. Их ждали различные мастер-классы, интерактивные площадки, игротека, творческие мастерские, настольные игры с приморской тематикой, студия для подкаста и многое другое. Особое внимание привлекла интерактивная площадка, где проходил мастер-класс по домашней выпечке.

Ранее в здании был расположен склад, в котором не было ни электричества, ни водопровода. Ребята из центра молодежи Приморья превратили дом в пространство для проведения молодёжных мероприятий.

Создатели нового молодежного центра отмечают, что это общедоступная образовательная среда, креативный кластер для молодых дизайнеров, создателей фото и видео-контента, молодых предпринимателей. В центре можно получить консультации по проектной деятельности, организации мероприятий, а также узнать подробности о подаче заявки для грантового конкурса и других вопросах. Кроме того, молодежные сообщества могут забронировать помещение для проведения лекций, мастер-классов и квартирников. Новый центр молодежных инициатив открыт для всех творческих и инициативных приморцев.