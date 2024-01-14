Новый молодёжный центр появился во Владивостоке на Аксаковской

Во Владивостоке состоялось праздничное мероприятие «Молодежная столица России: семейный выходной в креативном пространстве». Акция была организована в рамках всероссийского проекта «Всей семьей». Событие было приурочено к открытию нового молодежного креативного центра, расположенного в двухэтажном здании по адресу Аксаковская, 12.
На праздник пришли представителей общественных организаций, творческой молодежи, жители и гости города. Их ждали различные мастер-классы, интерактивные площадки, игротека, творческие мастерские, настольные игры с приморской тематикой, студия для подкаста и многое другое. Особое внимание привлекла интерактивная площадка, где проходил мастер-класс по домашней выпечке.
Ранее в здании был расположен склад, в котором не было ни электричества, ни водопровода. Ребята из центра молодежи Приморья превратили дом в пространство для проведения молодёжных мероприятий.
Ремонтные работы в здании на Аксаковской проводились в течение прошлого года за счет гранта в размере 109 миллионов рублей от Росмолодежи.