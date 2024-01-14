Красноярская спортсменка Мирра Андреева выступит на Australian Open — 2024

Сейчас 16-летняя Мирра — 47-я ракетка мира. Американка на 69 месте. Во втором круге противостоять красноярке будет спортсменка из Туниса Онс Жабер. Она на 6 месте. Потенциальная соперница сибирячки начнет выступление с одной из победителей квалификации.