Красноярская спортсменка Мирра Андреева выступит на Australian Open — 2024

Первой соперницей сибирячки станет американка Бернарда Пера. Об этом сообщает «РБ-Спорт».
Сейчас 16-летняя Мирра — 47-я ракетка мира. Американка на 69 месте. Во втором круге противостоять красноярке будет спортсменка из Туниса Онс Жабер. Она на 6 месте. Потенциальная соперница сибирячки начнет выступление с одной из победителей квалификации.
В прошлом году Андреева выступала на Australian Open еще как юниор. Тогда она дошла до финала, но в трех сетах последнего матча проиграла россиянке Алине Корнеевой со счетом 7:6, 4:6, 5:7.