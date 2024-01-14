Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Новосибирске схема движения транспорта изменится в трех районах

Важная новость для новосибирских автомобилистов: меняются схемы движения транспорта сразу в трех районах города — Октябрьском, Дзержинском и Кировском районах.

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Итак, начнем с того, что на улице Обской на участке от дома № 48/1 в сторону дома № 2 на ул. Добролюбова организовано одностроннее движение. Так что водителям нужно быть крайне внимательными на этой дороге.

Также для того, чтобы лучше убирать снег, с 15 января будет запрещена остановка транспорта на нескольких улицах.

Речь идет о Трикотажной, Кошурникова и Учительской, а также ул. Королева вблизи дома № 8 в Дзержинском районе и в Кировском районе на ул. Сибиряков-Гвардейцев вблизи дома № 49а.