Собянин объявил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

В новом, 2024 году в столице планируется возвести еще 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Будет закончено строительство Южной рокады, длина которой составит около 40 километров, а также будет произведена реконструкция развязок на МКАД и многое другое.