Собянин объявил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

Новый дублер связал поселение Внуковское и район Ново-Переделкино.
— Помимо разгрузки крупной магистрали, трасса улучшит транспортную доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.
Двухполосная дорога длиной 1,6 километра проходит от введенного в этом году участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и примыкает к автодороге Московский — Рассказовка.
В новом, 2024 году в столице планируется возвести еще 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Будет закончено строительство Южной рокады, длина которой составит около 40 километров, а также будет произведена реконструкция развязок на МКАД и многое другое.
Также в городе продолжится развитие Московских центральных диаметров. Планируется завершить строительство нового московского городского вокзала Митьково МЦД-3, а также реконструкцию станции Щербинка МЦД-2.