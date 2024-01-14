В центре Калининграда отремонтируют обшарпанную хрущёвку

Ранее Фонд капитального ремонта привёл в порядок хрущёвки на Ленинском проспекте. Их выполнили в ганзейском стиле. На улице Театральной фасады советских зданий сделали более современными. Один из домов отремонтировали в стиле кирпичного экспрессионизма.