В центре Калининграда отремонтируют обшарпанную хрущёвку

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В центре Калининграда приведут в порядок обшарпанную хрущёвку. Здание располагается на улице Барнаульской, 1−3. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областном Фонде капремонта в ответ на информационный запрос.
Дом на улице Барнаульской построили в 1963 году. Четырёхэтажное здание выполнили из кирпича, оштукатурили и покрасили. К настоящему времени облицовочный слой сильно разрушен.
Фонд планирует капитально отремонтировать фасад и крышу хрущёвки. Работы выполнят в 2024 году.
Ранее Фонд капитального ремонта привёл в порядок хрущёвки на Ленинском проспекте. Их выполнили в ганзейском стиле. На улице Театральной фасады советских зданий сделали более современными. Один из домов отремонтировали в стиле кирпичного экспрессионизма.