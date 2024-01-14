В Перми будут оборудованы три места для купаний в Крещение Господне

В Верхней Курье окунуться в прорубь можно с 21 ч. 18 января до 22 ч. 19 января, а на Мотовилихинском пруду с 21 ч. 18 января до 15 ч. 19 января. Рядом с купелями будут организованы тёплые места для переодевания. В купелях обустроят сход в воду, рядом будут дежурить медики и спасатели.