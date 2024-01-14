Минчан предупредили о возможных задержках транспорта из-за снега

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Пассажирский транспорт в Минске в воскресенье может курсировать не по установленному графику из-за снегопада, сообщили в ГП «Минсктранс».
Снег в белорусской столице продолжает идти с раннего утра, поэтому осложнена дорожная обстановка на улицах города.
«В связи со погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта», — говорится в сообщении.
В Минсктрансе также просят пассажиров учитывать данную информацию при совершении поездок.
По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды на утро 14 января, в Минске высота снежного покрова составляет около 15 сантиметров, и он продолжает увеличиваться.
Ранее в ГО «Минское городское жилищное хозяйство» рассказали, что в воскресенье на уборку улиц и дворов столицы выведено более 135 единиц техники, в работах задействовано почти 1,3 тысячи человек.