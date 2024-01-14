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Минчан предупредили о возможных задержках транспорта из-за снега

В Минсктрансе просят жителей столицы учитывать эту информацию при планировании поездок.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Пассажирский транспорт в Минске в воскресенье может курсировать не по установленному графику из-за снегопада, сообщили в ГП «Минсктранс».

Снег в белорусской столице продолжает идти с раннего утра, поэтому осложнена дорожная обстановка на улицах города.

«В связи со погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта», — говорится в сообщении.

В Минсктрансе также просят пассажиров учитывать данную информацию при совершении поездок.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды на утро 14 января, в Минске высота снежного покрова составляет около 15 сантиметров, и он продолжает увеличиваться.

Ранее в ГО «Минское городское жилищное хозяйство» рассказали, что в воскресенье на уборку улиц и дворов столицы выведено более 135 единиц техники, в работах задействовано почти 1,3 тысячи человек.