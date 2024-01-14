Плесень, перебои со светом, отоплением, воды нет вообще. Бастрыкин взялся за дом на Каменноостровском

Обращение о ненадлежащем содержании жилого дома поступило в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте». Уже долгое время подвал дома затапливается, и на стенах выросла плесень. Лифтовое оборудование не работает, в местах общего пользования нет электричества. В минувшем декабре пять дней не было отопления и жильцы устраняли коммунальную аварию за свой счет. С начала нового года в жилых помещениях прекратилось водоснабжение. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию «ЖКС № 1 Петроградского района», но безрезультатно.