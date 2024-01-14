Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 90%

Общий объем воды в крымских водохранилищах естественного стока сейчас составляет 216 миллионов кубометров, наполненность близка к максимальной за последние 35 лет. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Илья Николенко.
По словам эксперта, в настоящее время крымские водохранилища заполнены на 85−90 процентов.
В 2023 году было 179 миллионов кубометров, в 2022 году — 162 миллиона. За последние 35 лет максимальные объем наполнения был 227 миллионов кубометров. Мы видим, что наполнение приближается к максимальному.
Специалист отметил, что за декабрь 2023 года и первую декаду января 2024 года приток воды в крымские водохранилища составил 32 миллиона кубометров, что почти втрое меньше, чем за аналогичный период годом ранее.