Режим ЧС природного характера введут в Карагандинской области

Аким Шетского района Мухит Мухтаров решил «объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории сельского округа Аксу-Аюлы и поселка Акшатау Шетского района Карагандинской области».
В документе говорится, что руководителем ликвидации ЧС природного характера будет назначен заместитель акима Шетского района Даурен Карсембаев. Также контроль за исполнением настоящего решения аким района оставляет за собой.
«Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2024 года», — отмечается в проекте решения. Публичное обсуждение данного документа завершается сегодня, 14 января.
Напомним, в Карагандинской области из-за ухудшения погоды ограничено движение на пяти участках трасс. Добавим, что, согласно закону РК о гражданской защите, чрезвычайные ситуации природного характера — чрезвычайные ситуации, сложившиеся в результате опасных природных явлений (геофизического, геологического, метеорологического, агрометеорологического, гидрогеологического опасного явления), природных пожаров, эпидемий, поражения сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями.