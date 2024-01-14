Снегопад, метель, морозы: погода на понедельник, 15 января

АСТАНА, 14 янв — Sputnik. На большей части с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды.
Пройдут осадки (преимущественно снег), на севере и востоке республики ожидается снегопад.
В горных районах юга и юго-востока страны — сильные осадки (дождь, снег), лишь на западе страны ожидается погода без осадков.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный, южный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха днем 22−24, ночью 26−28 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 2−4 мороза.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Ночью туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 0.