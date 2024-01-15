Пошел на удушение: драка двух водителей в центре Владивостока попала на видео

Сегодня утром, 15 января, столица Приморья стала свидетелем ожесточенной потасовки между двумя водителями автобусов, выполняющими маршрут № 54. Инцидент произошел на остановке «Площадь борцов Революции», и его момент попал на видеозапись, сообщает ИА PrimaMedia.
Свидетели сообщают, что конфликт начался со стороны водителя, находившегося в зеленой куртке. Драка разгорелась настолько, что оба шофера применили удушающие приемы друг к другу. Только благодаря вмешательству случайных прохожих удалось разнять водителей и предотвратить более серьезные последствия.
Пока неясно, что послужило причиной столкновения, однако конфликт продолжился и после разделения сторон. Водители автобусов начали обгонять и подрезать друг друга на дороге.
Выясняются подробности происшествия. Приморцев призывают к соблюдению дорожных правил и уважению других участников движения.