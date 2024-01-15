Пошел на удушение: драка двух водителей в центре Владивостока попала на видео

Свидетели сообщают, что конфликт начался со стороны водителя, находившегося в зеленой куртке. Драка разгорелась настолько, что оба шофера применили удушающие приемы друг к другу. Только благодаря вмешательству случайных прохожих удалось разнять водителей и предотвратить более серьезные последствия.