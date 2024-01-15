Жительница Хабаровска блистает на реалити-шоу в Москве

Жительница Хабаровска Виктория Гридина — выпускница детской школы искусств № 7. Сейчас девушка покоряет российскую столицу, выступая на московской сцене. Виктория приняла участие в реалити-шоу «Музобразие».
Проект объединил амбициозных и творческих исполнителей в музыкальном эксперименте. Он включает в себя мастер-классы, смешение стилей и жанров, а также коллаборации.
На шоу были сформированы три новые музыкальные группы. Им предстоит интересная и необычная борьба: за один час в прямом эфире перед миллионами зрителей ребята должны создать песню на основе стихов сверстников.
Это третий сезон проекта, который проходил в Москве с 8 по 14 января. Организаторы шоу уже открыли прием заявок на следующий, четвертый сезон. Для этого на сайте мероприятия нужно заполнить форму и рассказать о себе как можно больше.