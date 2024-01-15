Замёрзшая вода на Чапаева во Владивостоке вызвала дорожный коллапс

Напомним, это не первая проблема с текущей по дорогам и замерзающей водой. В середине ноября жители Владивостока жаловались на потоки воды по ряду адресов. Администрация города реагировала на обращения и направляла специалистов на устранение течей. А работники предприятие «Содержание городских территорий» очищали дороги от наледей и посыпали противогололёдными материалами.