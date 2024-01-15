Замёрзшая вода на Чапаева во Владивостоке вызвала дорожный коллапс

После прорыва магистрального водовода вода и лёд на дороге по улице Чапаева во Владивостоке вызвали пробки и аварии, сообщили в Telegram-канале «Город В | Владивосток».
По словам очевидцев, водовод прорвало в пятницу, 12 января. Вода течёт по дороге и застывает в лёд, что создаёт сложности для движения машин.
«Сегодня там лёд сплошной, машин поток дикий. Аварии уже. Вода текла давно, а сейчас сплошной лёд, там не идти и не ехать невозможно», — написали местные жители.
Напомним, это не первая проблема с текущей по дорогам и замерзающей водой. В середине ноября жители Владивостока жаловались на потоки воды по ряду адресов. Администрация города реагировала на обращения и направляла специалистов на устранение течей. А работники предприятие «Содержание городских территорий» очищали дороги от наледей и посыпали противогололёдными материалами.
В реконструкцию инженерных сетей Владивостока планируют вложить более 130 млрд рублей по долгосрочному плану развития города до 2030 года.