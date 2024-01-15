В Красноярске на рабочей неделе похолодает до −26 градусов

В понедельник температура составит −8 градусов днем, будет облачно, ожидается снег. Ветер будет сильный — до 23 метров в секунду. Ночью прогнозируется −18 градусов.
Во вторник температура воздуха опустится до −16 градусов днем, а также −24 градусов ночью. Будет солнечно, без осадков. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −17 градусов, а ночью она опустится до −26. Будет солнечно, без осадков. Ветер стихнет.
В четверг синоптики обещают до −15 градусов днем, а также −22 градуса ночью. Будет переменная облачность, без осадков.
В пятницу столбик термометра опустится до −13 градусов днем. Будет солнечно, без осадков. Ночью температура составит −22 градуса.