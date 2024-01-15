Пассажиров с билетами не пустили в самолет Петропавловск-Камчатка — Владивосток

В кассе пассажирам сообщили, что такая ситуация произошла из-за того, что некоторым не хватило мест в самолете. Граждане предположили, что могла произойти замена рейса, где число посадочных мест оказалось меньше, чем количество проданных авиабилетов. В авиакомпании пассажирам предложили сделать возврат, но милями.