Пассажиров с билетами не пустили в самолет Петропавловск-Камчатка — Владивосток

По словам пассажиров, инцидент произошел за час до вылета самолета — некоторые граждане не смогли пройти в зону досмотра и их отправили в кассу, чтобы оформить возврат билетов.
«Во время посадки оказалось, что регистрация некоторых пассажиров аннулирована, несмотря на заранее купленные места. Дозвониться до оператора авиакомпании оказалось сложно», — рассказывает один из пассажиров.
В кассе пассажирам сообщили, что такая ситуация произошла из-за того, что некоторым не хватило мест в самолете. Граждане предположили, что могла произойти замена рейса, где число посадочных мест оказалось меньше, чем количество проданных авиабилетов. В авиакомпании пассажирам предложили сделать возврат, но милями.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в феврале из Владивостока в Северную Корею состоится первый тур.